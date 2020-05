Top 3 tipy pro ženy na mateřské dovolené

Jana z Mladé Boleslavi vždy ráda kreslila. Před odchodem na mateřskou ale pracovala jako asistentka v advokátní kanceláři a práce ji nenaplňovala. „Když jsem odešla na mateřskou, tak jsem si řekla: Holka zkus dělat to, co tě vždycky bavilo nejvíc.“ Čtyřiatřicetiletá maminka začala malovat. Svoje práce pak rozeslala do různých časopisů. Jeden z nich ji oslovil a přizval ke spolupráci. Dnes je Jana jednou z nejuznávanějších ilustrátorek v České republice. „Neměla jsem co ztratit – i kdyby z toho nic nebylo, alespoň jsem se zabavila. Teď mám navíc práci svých snů a výrazně vyšší plat než před porodem“, říká spokojeně sebevědomá Jana.