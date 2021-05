Takto vypadá nový bateriový program pro profesionály od Kärcheru

Baterie Battery Power a Battery Power+ jsou navrženy pro co nejefektivnější využití. Jsou odolné proti nárazu, vodotěsné (IPX5), mimořádně výkonné a až o 50 procent rychleji nabité než lithium-iontové baterie běžně dostupné na trhu. Jsou kompatibilní se všemi pracovními stroji na bateriový pohon v dané platformě, lze tedy například využít jednu baterii pro celé portfolio AKU pomocníků. Vestavěná elektronika se neustále stará o stav baterie a dokáže zamezit jejímu přetížení, přehřátí, nebo naopak hlubokému vybití. Baterie jsou vybaveny přehledným LCD displejem a technologií reálného času, díky které je vždy vidět aktuální kapacita baterie v procentech, během práce je na displeji zobrazen zbývající čas výdrže baterie v závislosti na připojeném zařízení a při nabíjení zbývající čas do plného dobití baterie, to vždy na minutu přesně.