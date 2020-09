Soutěžte s Lomaxem o nový Opel Crossland X

Období podzimu a zimních měsíců se často pojí s útlumem stavebních prací. Řada lidí má totiž stále za to, že postupné ochlazení stavbě či různým montážím příliš nesvědčí, a nechávají proto realizace až na jaro dalšího roku. Opak je ovšem pravdou. Alespoň u výrobků LOMAX je jejich montáž možná po celý rok, v zimním období se navíc výrazně zkracují čekací lhůty. Díky speciální soutěži, která startuje již v září, mohou při pořízení produktů LOMAX zákazníci získat hodnotné ceny v čele s novým automobilem OPEL Crossland X .

Soutěže se může zúčastnit každý zákazník z Česka, Slovenska a nově i Rakouska. Stačí, aby si v období mezi začátkem září 2020 a koncem února 2021 závazně objednal – tedy včetně zaplacení zálohy – jakýkoliv výrobek společnosti LOMAX a jeho instalaci směřoval na období od 7. ledna do 15. dubna 2021. V každém ze šesti soutěžních měsíců – počínaje zářím a konče únorem – bude přitom náhodně vybrán vždy jeden šťastlivec, který bude zařazen do finálního slosování o šest hodnotných cen, mezi nimiž ční nový automobil.

„Nutno přitom dodat, že velkou výhodu budou mít ti, kteří se do soutěže zapojí dříve. Všichni účastníci totiž zůstanou v soutěži po celé soutěžní období. Jinými slovy ten, kdo si závazně objedná produkty LOMAX už v září, se může o místo ve finálové šestce ucházet klidně každý měsíc, tedy až šestkrát. Naopak pokud člověk zrealizuje objednávku až v únoru, šanci na finále bude mít pouze jednou,“ upřesňuje marketingový manažer společnosti LOMAX Petr Přichystal .

Jak již přitom bylo zmíněno, jednou z podmínek soutěže je realizace montáže od 7. ledna do poloviny dubna. Právě toto období přitom lidé preferují méně než termíny, které spadají do takzvané stavební sezony. Výrobky LOMAX je však díky způsobu montáže možné instalovat celoročně. „V chladných měsících jsou navíc čekací lhůty výrazně kratší. Při zapojení do soutěže se tak můžete ucházet nejen o nový automobil, zároveň budete mít svá nová garážová vrata, venkovní žaluzie, předokenní rolety nebo vchodové dveře dříve než v našlapané letní sezoně,“ uzavírá Petr Přichystal.