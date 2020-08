Souboj mobilu a fotoaparátu. Kdo lépe zachytí zvířata v přírodě?

Do testu jsme proti sobě postavili bezzrcadlovku Nikon Z50 a jedny z nejlepších fotomobilů současnosti Samsung S20 a iPhone 11. V čem jsme porovnávali? Focení přírody a divokých zvířat.

Ač jsou dnes fotoaparáty mobilních telefonů opravdu kvalitní, rozdíl při tomto druhu focení je naprosto zřejmý. Při focení ve volné přírodě je totiž vaším nejlepším přítelem kvalitní teleobjektiv, kterým mobil zkrátka vybavit nejde. Umožní totiž focený subjekt zachytit z velké dálky a zároveň jím vyplnit značnou část záběru. Žádné divoké zvíře vám nedovolí tak blízký kontakt, abyste ho mohli vyfotit běžným, natož širokoúhlým objektivem, právě třeba takovým, kterým jsou vybavené drahé fotomobily. Subjekt je tedy potřeba několikanásobně přiblížit, což při focení mobilním telefonem několikanásobně sníží jeho kvalitu a krásné ostré snímky, které mobily slibují, jsou tatam. S bezzrcadlovkou a teleobjektivem můžete ovšem stát dostatečně daleko na to, abyste zvíře nevyplašili, i tak ho ale zachytit, jako kdybyste stáli vedle něj. Optické zoomování je u foťáku obrovskou výhodou.

Jak to celé funguje?

Pro pořízení tak profesionální fotografie zvířete jsme u fotoaparátu Nikon Z50 využili ohniskovou vzdálenost 250 mm a nejnižší clonové číslo, jaké při ní objektiv nabízí, tedy f/6.3. Dále jsme zvolili relativně krátký čas závěrky (1/400 s), abychom eliminovali případné nechtěné rozmazání fotografie z důvodu nestability rukou. Ohnisková vzdálenost našeho objektivu se totiž kvůli 1,5× ořezu APS-C snímače jeví jako 375 mm. Použitím krátkého času navíc získáme jistotu, že bude zvíře ostré i v případě, že se pohne. Objektiv je navíc VR, to znamená Vibration reduction, tudíž ho v dobrých světelných podmínkách udržíte vždy bez obtíží. Citlivost ISO 200 je potom zárukou prakticky nerozeznatelného šumu. Velmi snadno se to naučíte i vy sami. Na trénink je nejlepší vyrazit do přírodní rezervace, obory nebo třeba zoologické zahrady.