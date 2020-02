Snadná investice? Do Prahy přichází koloběžky, na kterých můžete vydělávat

Tou největší výhodou je určitě to, že na ní můžete nejen jezdit, ale i vydělávat z pohodlí domova. Jak to? Díky projektu „Kup koloběžku a vydělávej“ si můžete jednu či více koloběžek sami koupit. Re.volt se pak za paušální poplatek postará o všechny náležitosti, jako je provoz, údržba, dobíjení nebo příspěvku do vlastního fondu havarijního pojištění.