Sluchátka: kabely už nejsou cool!

Už vynálezce Thomas Alva Edison vybavil některé modely svého fonografu z konce 70. let 19. století početnými naslouchátky, která se podobala lékařským stetoskopům. V 90. letech stejného století na podobném principu v Londýně fungovala služba electrophone. Zákazníci si pomocí telefonu zavolali na ústřednu, kde je propojili na živou produkci v některém z divadel. Platilo se na svou dobu horentních pět liber ročně. Roku 1891 byl udělen první patent na sluchátka vkládaná přímo do uší, který získal francouzský technik Ernest Mercadier.

Revoluce udeřila na přelomu 70. a 80. let minulého století, kdy se začaly prodávat první walkmany dodávané s malými a lehkými sluchátky. To znamenalo masové rozšíření i přes tehdejší vysokou cenu. Postupně se v rozvoji sluchátek začalo dbát na jejich zmenšování a zároveň udržení kvality přehrávané hudby. Vývoj vyvrcholil v roce 2001, kdy se objevily první „pecky“. Miniaturní sluchátka, která se téměř celá vešla do ucha, byla stejně jako před sto lety znovu vybavena mikrofonem a začala opět sloužit i k volání.