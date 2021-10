Servis plynového kotle se nevyplatí odkládat

Česká legislativa přímo nestanovuje domácnostem, jak často se musí kotel servisovat. Ukládá však za povinnost provozovat kotel bezpečně, což znamená v souladu s doporučeními a postupy uvedenými výrobci. Ti většinou nabádají, a to i kvůli zachování záruky, kotel servisovat pravidelně každý rok.

Servisní prohlídku plynového kotle by měl vždy provádět technik, který se specializuje na vaši značku kotle a který je držitelem všech potřebných oprávnění. Základním vodítkem, že byla servisní prohlídka provedená správně, je její délka. Pokud při ní servisní technik stráví jen „pár minut“, měli byste zpozornět. Servisní prohlídka kotle by měla trvat minimálně hodinu, ale výjimkou není ani delší doba.

V první řadě jde o vizuální kontrolu odvodu spalin a přívodu spalovacího vzduchu, na ni navazuje kontrola hořáku. Pokud by technik objevil závady, měl by ho demontovat, vyčistit a opět namontovat. Následuje čištění spalovací komory a výměníku, kontrola stavu elektrod, tepelných izolací a těsnění hořáku, stejně jako spalovací komory. Součástí je případně také kontrola a doplnění tlaku v expanzní nádobě, seřízení tlaku topného systému, kontrola a vyčištění odtoku kondenzátu a čištění sifonu. Na závěr by měl technik provést zkoušku všech bezpečnostních funkcí, včetně pojistek a termostatu. Musí rovněž ověřit těsnost připojení k plynovému rozvodu při provozním tlaku a měření teploty spalin.