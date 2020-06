Sedm dní dovolené v Křišťálovém údolí s jedinou vstupenkou

Pozorujte šperkaře při práci, zaposlouchejte se do jejich příběhů. Hned několik rodinných dílen najdete v Železném Brodě. Každý všední den v 9,30 začíná komentovaná prohlídka výroby ve firmě Detesk, nádherně zdobené lahve odtud putují do celého světa, vy uvidíte jejich zrod. Místním fenoménem jsou figurky a tavené plastiky, ucelenou přehlídku uvidíte ve zdejším muzeu na náměstí. Podél Jizery pokračujte až do Turnova za výrobou granátových šperků a navštivte i klenotnici v Muzeu Českého ráje.