Sazka a Česká olympijská nadace podpořily bezmála 300 dětí

Pro rozvoj dětí jsou sportovní kroužky velmi významné. Volnočasové aktivity zlepšují pohybové dovednosti a děti mohou uplatnit své nadání. Navíc se jedná o prospěšně strávený volný čas, což odvádí pozornost ratolestí od oblíbené online zábavy do mnohem vhodnějšího prostředí.

Podpořit sportování dětí je už mnoho let jedním z důležitých cílů společnosti Sazka. Proto je také generálním partnerem České olympijské nadace, která přispívá na financování pohybových aktivit malých sportovců.

Ze statistik dále plyne, že finanční podporu získalo 1 996 chlapců a 1 389 dívek. Díky Sazce a České olympijské nadaci mohlo také sportovat 694 dětí ve věku 6-9 let, dále 1 486 dětí ve věku 10-13 let a 1 205 studentů starých 14-18 let.