S krajským úřadem komunikujte online. Je to rychlejší a levnější

„Pracujeme na tom, aby ti, co nechtějí na úřad chodit, nemuseli. Proto rozšiřujeme možnosti elektronické komunikace. Koronavirus ukázal, že to je správný trend,“ uvedl ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě Tomáš Kotyza. Díky dlouhodobé snaze o digitalizaci procesů veřejné správy mohl moravskoslezský krajský úřad snadněji než jiné přejít do nouzového stavu.