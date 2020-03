S Gabrielou Dědičovou o tom, proč jsou šperky s laboratorními diamanty „in“

Většinu času komunikujete s lidmi, kteří chtějí někomu udělat radost, a to vás prostě vždy pozitivně naladí. Zásnuby, svatby, narozeniny, významná životní jubilea… Dodává mi to energii a pocit uspokojení.

S narozením svého syna jsem přehodnotila svůj pohled na svět. Začalo mi více záležet na tom, v jakém prostředí bude vyrůstat. Co naše generace té jeho zanechá. Častěji se ke mně dostávaly informace o l ab-grown diamantech , a tak jsem se o ně začala zajímat. Zalíbil se mi celý tento koncept.

Posledních 5 let se těší stále větší oblibě i díky významným osobnostem, jako je vévodkyně ze Sussexu Meghan Markle nebo hollywoodská hvězda Leonardo diCaprio, který část svých peněz věnoval výzkumu těchto drahých kamenů.

Je to jednoduché. Pokud mají dvě věci stejné chemické, fyzikální i optické vlastnosti jako v tomto případě, jsou jednoduše stejné. Kdybyste měli vedle sebe dva diamanty. Jeden vytěžený a jeden laboratorní, nejste schopní to rozeznat. Dokonce i odborníci s mnohaletou praxí to nedokážou rozeznat bez mikroskopu nebo dokonce speciálních přístrojů.