Revoluční pomocník do každé firmy, e-mark konečně na trhu

COLOP e-mark v sobě spojuje výhody klasického razítka a stolní tiskárny. Od tiskáren se naučil tisknout cokoli a plně barevně, razítka ho zase naučila mobilitě. Jak to funguje? Propojíte e-mark s aplikací ve vašem smartphonu, tabletu nebo počítači, navrhnete otisk, odešlete do zařízení a ladným pohybem do strany tisknete. Jednoduché že?