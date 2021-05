Řemesla jsou stále žádanější. Víte, který řemeslník se nejvíc nadře? Odpověď našla studie Dříč roku

Míru dřiny u tradičních řemesel zmapoval průzkum pro studii Dříč roku, který pro značku Kláštorná Kalcia vedli vědci z Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy ve spolupráci s Národním ústavem lidové kultury. Vybráno bylo sedm tradičních českých a moravských řemesel. Do studie se tak zapojili kameníci, koláři, kováři, pokrývači, skláři, tesaři a zvonaři. V rámci studie se zaznamenávala pohybová aktivita tří zástupců každého z řemesel, jejichž výsledky se zprůměrovaly. Měřil se počet kroků, čas strávený intenzivním pohybem, kalorický výdej nebo teplota či vlhkosti vzduchu.

Výsledky ukázaly, že největšími dříči jsou kameníci, po nichž následují tesaři, skláři, pokrývači, zvonaři, koláři a kováři. Z měření vyplynulo, že řemeslníci při práci denně stráví 45–90 minut ve středně intenzivním pohybu. „Dospělí lidé by podle doporučení WHO měli strávit 150–300 minut aerobní fyzické aktivity ve střední intenzitě týdně. Ideální je, pokud je tento čas v týdnu rozložen do více intervalů. Kameníci, tesaři a skláři tohoto limitu dosáhnou již během druhé pracovní směny,“ komentuje výsledky MUDr. Marie Skalská, členka expertního týmu projektu Dříč roku. Kameníci a tesaři se umístili také na předních příčkách v průměrném počtu spálených kalorií.