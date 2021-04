Půjčka v této době? Přednost by měla dostat pojištěná. Tip kde ji najdete a vyřídíte online

V období nejistoty se mohou spotřebitelé dostat do situace, kdy začnou zvažovat čerpání půjčky. Nejde jen o problém podnikatele. Do úzkých se může dostat každý z nás. Pokud již přemýšlíte o půjčce, sáhněte raději po pojištěné. Podrží vám záda, když to budete nejvíce potřebovat.