Podzimní splín můžete opěvovat v básních nebo se mu poddat a nechat vše zadupat do země mizerných vyhlídek těžkých neprůhledných mlh bez záblesku slunce. A přitom záleží jen na vás, kterou cestu zvolíte. Ne všechno, co má šedou barvu je ponuré a ne vždy je třeba se vyhřívat na slunci, abyste pocítili příjemné teplo. Příroda dokáže vše neskutečně harmonizovat a to, čím se zvládneme svými nesprávnými návyky zanášet, umí příroda pročistit.

Ale k motivaci patří i jistota, že pro získání energie děláte maximum a zde se dostáváme k přírodním potravinám, které dokáží posílit imunitu a tělo před zimou očistí tzv. detoxikují.

Pampeliška, chlorella, kopřiva

Superpotraviny mají své parádní schopnosti a ani nemusí být nijak exotické. Dalo by se říci, držte se kopřivy a nespálíte se. Z hlediska celkové očisty organizmu to je docela přesné. Prášek ze sušených listů kopřivy bude vaším pozorným společníkem na cestě za čistou podzimní náladou nabitou energií přírody. Výrobce přírodních potravin NATU nabízí i další očistné specialisty. Třeba mrazem sušené listy pampelišek si uchovají veškeré bohatství a vy si je snadno rozmícháte s vodou nebo přidáte do smoothie.

A pak je tu chlorella jednobuněčná sladkovodní řasa, která toho pro vás dokáže strašně moc a rozhodně na ni při své cestě letošním podzimem nezapomeňte.

Pročistěte si podzimní náladu energií přírody

Detox bio shot

Jedno je jisté, vše je až příliš pevně propojeno, než abyste mohli splnit jen část podmínek pro energií prozářený podzim. Klíčovou otázkou je motivace. Unavené tělo vás jen těžko inspiruje k procházce podzimem zbarvenými lesy a to, že zůstanete sedět doma vás odradí od dalších kroků. Aktivita bolí jen do okamžiku, kdy na ni myslíte jako na něco složitého, bolestivého. Ale v té chvíli, kdy se do ní dáte, vše ožije a síly vám naopak přibývají. K překonání hranice mezi aktivitou a lenošením, která mnohdy působí nepřekročitelně, může pomoci pošťouchnutí v podobě Detox Shotu. Uvnitř malé lahvičky se spojily účinky kombuchy a superpotravin a to je kombinace, která vás postaví na nohy.

Pročistěte si podzimní náladu energií přírody Foto: NATU

(Ne)využité příležitosti k pohybu

Proč čekat na výtah a rozčilovat se, že tak dlouho nejede, když můžete do svého patra vyběhnout docela svobodně po schodech. Na autobus nebo tramvaj můžete čekat vždy s novými výhledy na některé z dalších zastávek. Jde o takové malé kousky, které když se spojí, mají schopnost dodávat skutečně

uspokojivý pocit a konkrétní výsledky.