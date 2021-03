Přibývá lidí se syndromem počítačového vidění. Patříte mezi ně i vy?

Foto: Bausch and Lomb

Kontaktní čočky pro digitální dobu Bausch and Lomb Ultra

Věděli jste, že při práci na počítači mrkáme až 3x méně než obvykle? Oči se tak dost nelubrikují pomocí slz, což vede k jejich únavě a pálení. Udržet oko dostatečně zvlhčené pomohou například kontaktní čočky pro digitální dobu Bausch and Lomb Ultra, které díky vysokému obsahu vody zajistí 95% zvlhčení oka po dobu 16 hodin. Existují i v multifokální variantě a pro astigmatiky. Vyzkoušejte také oční kapky s lubrikačním efektem a v topné sezóně pomůže zvlhčovač vzduchu.

Počítač (či tablet, telefon) mějte ve vzdálenosti 30–40 centimetrů od obličeje. Horní hrana počítače by měla být v úrovni očí. Pro oči není přirozené dívat se hodiny na stejnou krátkou vzdálenost a unavuje je to. Nepodceňujte proto přestávky. Jednoduché pravidlo 20-20-20 radí dát si každých dvacet minut dvacetivteřinovou pauzu a během ní se zadívat do vzdálenosti 20 stop (cca 6 metrů), například z okna. Každé dvě hodiny si udělejte patnáctiminutovou přestávku od obrazovek.