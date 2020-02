Potkal vás nečekaný výdaj a banka vám nechce půjčit? Přinášíme přehled dalších bezpečných možností

Hlavní benefit této půjčky spočívá v tom, že přihlíží k případným zápisům v Centrálních registrech dlužníků ČR velmi individuálně. Tento registr používá většina bankovních i nebankovních společností a umí žadatele rychle zařadit do skupiny nebonitních klientů i kvůli banalitám. Tím se jim uzavře cesta a peníze prostě nedostanou. Jednu z možností, jak si cestu k penězům opět otevřít, přináší půjčka bez registru . Vyřízení probíhá online a je velmi rychlé. Procento schválených žádostí o půjčku je velmi vysoké a hlavně - žadatel nemusí čekat na nekonečný schvalovací proces a výsledek se dozví ihned.

Vysokou šanci na získání půjčky má každý, kdo: je starší 18 let, získává příjem z jakéhokoliv zdroje a má trvalé bydliště na území ČR (popřípadě má alespoň české občanství). Při první půjčce mívá klient možnost získat řádově až 20 000,-Kč se splatností až několik týdnů či měsíců. Při opakované půjčce se podmínky ještě zlepšují, poskytnutá částka se může navýšit a doba splatnosti prodloužit. Díky automatickému nonstop systému bývá požadovaná půjčka vyplacená do pár minut na účet nebo vám do druhého dne přijde složenka až domů.