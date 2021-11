Polovina Čechů neví, jak má pojištěný svůj dům

Z výzkumu vyplývá, že řada smluv neodpovídá potřebám klientů, tedy především dostatečnou výší pojistné částky. Asi nejvýraznější zjištěnou skutečností je, že 41 % populace České republiky neví, na jakou hodnotu má pojištěnou svou nemovitost. Méně než polovina respondentů (42 %) si navíc v posledních 5 letech aktualizovala svou pojistnou smlouvu. Přitom intuitivně tady veřejnost problém tuší, protože jen 23 % dotázaných se domnívá, že by se jejich nemovitost dala dnes znovu vybudovat za stejnou částku. Kooperativa tento reprezentativní výzkum realizovala s agenturou IPSOS na reprezentativním vzorku 525 majitelů nemovitostí (bytů a domů) ve věku 25-75 let. „Naše zkušenosti ukazují, že někteří klienti nemají svůj majetek pojištěním dostatečně chráněn a svou smlouvu o pojištění nemovitosti řadu let neaktualizují. Nevyužívají bohužel ani nabídku tzv. automatické „indexace“, tedy valorizace pojistné částky nemovitosti a pojistného v závislosti na skutečném inflačním vývoji,“ osvětluje situaci člen představenstva Kooperativy Filip Král.