Pokud máte restituční nároky, začněte je urychleně řešit

Restitucí rozumíme velmi zjednodušeně navrácení majetku původním vlastníkům. Jedná se o majetky, které byly lidem odebrány těsně po druhé světové válce a v době trvání totality až do roku 1989. Restituce se týkají movitých i nemovitých věcí. Bavíme se o zabrané zemědělské půdě včetně zemědělských areálů, o továrnách, budovách komerčního a rezidenčního charakteru, ale i o cenných uměleckých dílech apod.

“Otázkou zůstává, jak dlouho ještě budou restituce u nás fakticky existovat. Domnívám se, že půjde o poměrně krátkou dobu v horizontu tří až pěti let. Uzavření kapitoly restitucí jednou přijít musí, stát ostatně již plně odškodnil řadu těch, kterým v minulosti způsobil majetkovou újmu,” říká Vladimír Cnota z webu Restituce.cz .

V Restituce.cz řešíme restituce oprávněných osob již od roku 2001. Za tuto dobu jsme jich vyřešili více než tisíc. Restituent nás kontaktuje se svým restitučním nárokem a my mu ho bezplatně prověříme. Jakmile zjistíme jeho skutečné nároky, navrhneme odpovídající postup na jeho vypořádání. Klienta samozřejmě právně zastupujeme a dokážeme i soudní cestou vymáhat pro své klienty to, co jim náleží, konkrétně správnou výši restitučního nároku. Běžně se nám podaří pro klienty získat desetinásobky původní hodnoty jejich nároků. Nabízíme i okamžité vykoupení restitučních nároků. Klientovi tak můžeme jeho nárok okamžitě vypořádat.