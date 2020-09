Podvodný obchod s ojetinami. Jak se nestát jeho obětí?

Poškozeno, dovezeno, opraveno, stočeno. Častý scénář ojetin, které se dovážejí do Česka. A s trochou nadsázky lze říci, že když chybí stočení, hravě jej nahradí třeba dvě havárie. Důkazem toho jsou tvrdá data v systému Autotracer, který provozuje Cebia a do něhož minulý týden přibylo dalších 195 milionů záznamů stavů tachometrů a havárií k autům dovezeným ze zahraničí, zejména z Německa. Databáze, která obsahuje přes miliardu záznamů, je jasným důkazem toho, že podvody s auty u nás stále kvetou ve velkém. Samozřejmě to neznamená, že každé dovezené auto je velkou pastí podvodníků na důvěřivé zákazníky. Podvodný obchod s ojetými auty však ročně dosahuje řádově miliard korun.

Na to, jaká auta jsou aktuálně v inzerci a jak velké je pro kupujícího riziko, že se stane obětí podvodu, a jak se tomu vyhnout, jsme se zeptali Martina Pajera, ředitele Cebia, která pomáhá motoristům bojovat proti podvodným praktikám už téměř 30 let tím, že pomáhá lidem s prověřováním historie, původu a originality ojetých aut.

Kolik havárií musí auto prodělat, aby šlo do šrotu?

To nelze říci. Někdy nás samotné překvapí, kolikrát a jak je auto havarované a stále jezdí, na čemž by ještě nemuselo být nic špatného, ale ono se prodává jako nehavarované. Příkladem může být Audi A5, vyrobená v roce 2014, na kterou jsme narazili asi před týdnem.

Audi A5 havarovaná

Je po šesti haváriích, z toho třech opravdu velkých a jedné totální škodě a pořád se prodává a pořád za cenu nehavarovaného auta. Při pěti haváriích u ní vznikla škoda 1,15 milionu korun, a k tomu přičtěte ještě totální havárii, po které už se podle pojišťovny auto nevyplatilo opravit. A přesto jezdí a prodává se jako nehavarované. U takto opravovaných aut ale zpravidla nelze zaručit, jak se budou chovat na silnici.

Audi opravená

Zatajování havárií je jedním z nejčastějších podvodů, se kterým se lze při koupi ojetiny setkat, a díky kterému může prodejce na autě vydělat i o 100 tisíc korun víc. Málokdo ví, že 99,4 procent ojetých aut je prodáváno jako nehavarované. Havárii lze ale odhalit prověřením minulosti auta na www.zkontrolujsiauto.cz. Tam lze obvykle v systému Autotracer zjistit i výši škody a rozsah poškození, ale i stočený tachometr.

Je zakrývání nehod a stáčení tachometru častější u luxusnějších aut?

Není. U luxusních aut tak lze samozřejmě vydělat víc, ale většina lidí si luxusní auta nepořizuje, proto se podvody vyskytují ve velkém i u běžných vozů. Problémem je, že řada kupujících si myslí, že jich se to netýká nebo že by dokázali podvod odhalit. Například stočený tachometr ale často neodhalí ani technik v servisu a v případě, že odhalí, že auto bylo havarované, vám zase zpravidla nedokáže přesně říci, kolikrát došlo k bouračce a k jak velkému finančnímu poškození došlo. Řada lidí si kupuje auto starší deseti let, často i patnácti a mají radost z toho, že nemá ani škrábanec. A přitom by je to mělo spíš varovat.

Bez prověření historie auta je tedy velký risk starší auto koupit?

Ano, a před prověřením auta by lidé neměli prodejci platit ani zálohy. Příkladem může být pán, který složil zálohu na devítiletý Citroen Berlingo, který byl dovezený z Německa. Pak si prověřil jeho historii a zjistil, že je po totální havárii. V inzerci je samozřejmě auto již opravené, o havárii se od prodejce kupující nedozvěděl. Nyní požaduje po prodejci vrácení zálohy, ten to ale odmítá. A to, že je důležité auto před koupí prověřit, neplatí jen pro starší vozy. Se stočeným tachometrem či zatajenou havárií se lze setkat i u velmi mladého auta. Opět uvedu příklad z posledních dní: Škoda Octavia zakoupená jako nová v ČR, stočená z 230 tisíc km na 126 tisíc km, tedy o 103 tisíc km před první STK, tedy před dosažením čtyř let stáří. Data z STK jsou běžně dostupná, proto došlo ke stočení před tím, než bude km nájezd zaznamenán a zpřístupněn. Jen díky tomu, že máme data ze servisů, pojišťoven a dalších mnoha zdrojů, dokážeme stočení odhalit. Přišli jsme i na auta, která byla stočená opakovaně, někdy dokonce o stovky tisíc kilometrů na hodnoty zánovních vozů. Zní to až neuvěřitelně, proto jsme před časem uveřejnili takové vozy na www.zkontrolujsiauto.cz v Hitparádě stočených aut.

Ford po bouračce

Ford opravený

A máte příklad auta, které bylo havarované i stočené zároveň?

Takových je spousta. Při analýze nových dat ze zahraničí, která máme v Autotraceru od minulého týdne, jsme narazili například na Mercedes-Benz C z roku 2013, při havárii měl najeto 266 000 km, poté byl dovezen do Česka, zde opraven a v české inzerci se objevil s lépe prodejným nájezdem 194 000 km. Chtěl byste to před koupí auta vědět?

Já ano, myslíte, že někdo ne?

Někteří lidé to raději vědět nechtějí. Auto vidí, líbí se jim a už se v něm vidí. Po jeho minulosti raději nepátrají a spokojí se s informacemi od prodejce.

Co když někdo kupuje auto od známého?

I to je velké riziko. A „nejlepší“ je známý známého. Vědí, že mají důvěru zákazníka a mohou mu prodat prakticky cokoli. Rozhodně neplatí, že koupě v autobazaru je rizikovější než od fyzické osoby, byť známého. Takže opět platí – minulost auta včetně původu před koupí prověřit.

Považujete ojetiny dovezené z Německa za nekvalitní?

To se nedá takto říci. Kvalitní i nekvalitní ojetiny se prodávají jak s německým, tak českým či jiným původem. U aut s německým či českým původem je problém, že často pocházejí ve skutečnosti z jiné země. Podle naší letošní analýzy na téměř 50 tisících dovezených ojetých vozech z inzerce má každé páté z nich falešný původ, to znamená, že prodejce uvádí jinou než skutečnou zemi původu, aby auto lépe, rychleji a hlavně dráž prodal. Na české zákazníky to funguje. Řadě lidí je dokonce jedno, z jaké země auto pochází a neuvědomují si, že u takových aut roste riziko, že mohou být po havárii svařená z více havarovaných vozů, mohou mít stočený tachometr, mohou mít předělané identifikátory a být kradená a v každém případě jsou předražená, protože auto z Německa má na trhu jinou hodnotu, než auto z Ukrajiny. To je prostě fakt.

Jaká je pravděpodobnost, že mě při koupi ojetého vozu bude chtít prodejce podvést?

Zhruba třetina aut má stočený tachometr, pětina dovezených aut má zfalšovaný původ, pětina dovezených aut ve stáří od 3 do 7 let je po havárii, přičemž každá dvacátá z nich po totální škodě. Vozidla se také omlazují. Pravděpodobnost, že se s některou z podvodných praktik setkáte, je velká. Na druhou stranu je ale potřeba říci, že na trhu je i spousta kvalitních ojetých vozů, o nichž prodejci poskytují pravdivé informace nebo takové informace, které mají k dispozici a i když neřeknou o autě všechno, nejedná se o úmyslné zatajení, ale jednoduše o to, že o autě sami vše nevědí. Samozřejmě, že se dá koupit i kvalitní ojeté auto, nebo takové auto, o kterém lze říci, že nekupujete zajíce v pytli, je však potřeba být opatrný a vůz si před koupí prověřit. A platí to o autech jak s českým původem, tak zahraničním. Důležitý je také prodejce. Nejlepší je ten, který ojeté vozy před výkupem prověřuje.

Kolik se ročně v Česku prodá ojetin a kolik z toho je dovezených ze zahraničí?

Ročně se v Česku prodá zhruba 750 000 ojetin, z toho polovina byla dovezena ze zahraničí, ať už letos nebo v předešlých letech. Ojetá auta dovezená z Německa tvoří na českém trhu zhruba 20 procent.

Jak byste odpověděl na otázku: Proč auto i po pěti bouračkách může skončit v něčí garáži a tvářit se jako mimořádně zachovalé a nebourané?

Protože jde o velký podvodný byznys, který ročně dosahuje řádově miliard korun a jemuž pomáhají emoce zákazníků při koupi ojetého vozu, které často zabraňují tomu, aby si zákazník auto řádně prověřil. A také proto, že řada zákazníků šetří a nechce za prověření vozu zaplatit ani 0,02 % průměrné ceny ojetého vozu, protože tolik zhruba prověření stojí.

Auto opravené tak, že vypadá jako nehavarované

Jak odhalit minulost auta?

Zadáním jeho VIN kódu na www.zkontrolujsiauto.cz můžete v systému AUTOTRACER odhalit stočený tachometr, havárie a poškození, skutečný rok výroby, skutečnou výbavu vozidla, z jaké země auto pochází, zda nebylo odcizeno či zda není zatížené leasingem či úvěrem, jeho aktuální hodnotu, přechozí inzerci včetně fotografií, či za kolik se dříve prodávalo a řadu dalších informací.