Podporujeme českou ekonomiku, říká franšízant restaurací McDonald’s Michal Mládek

V Česku odebírají restaurace McDonald’s od tuzemských farmářů například česká vejce, hovězí maso do prémiových burgerů, vepřovou šunku nebo sirupy Kitl pro McCafé. „Každý franšízant by měl své restaurace provozovat nejen tak, aby byla dodržována co nejlepší kvalita a servis, ale aby dělal dobré jméno společnosti McDonald's, reprezentoval ji na lokální úrovni, zapojoval se do komunity a byl i patřičně sociálně zodpovědný,“ vysvětluje franšízant Mládek.



„V Praze a v Jihočeském kraji, kde provozuji své restaurace McDonald’s, se podílím na celé řadě aktivit, jako jsou charity, nadace, spolky. Podporuji spolu s prvoligovými sportovními kluby také menší sportovní oddíly, dále například nadaci ROSKA, centrum ARPIDA či sportovní aktivity vozíčkářů,“ vyjmenovává Michal Mládek, který také pořádá každoročně charitativní golfové turnaje, jejichž výtěžek je určen na plánovanou výstavbu Domu Ronalda McDonalda v areálu Fakultní nemocnice v Motole a na podporu trvale hospitalizovaných dětských onkologických pacientů.



Michal Mládek zaměstnává na svých devíti restauracích více než sedm set pracovníků, z čehož přibližně tři čtvrtiny z nich tvoří brigádníci, zbytek pak zaměstnanci na plný úvazek.