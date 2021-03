Podnikatelé by na pojištění neměli šetřit za každou cenu

Ano, to byl jeden z důvodů pro přípravu nové verze. Zároveň jsme reagovali na současnou situaci, kdy je osobní setkávání stále obtížnější a díky nové verzi TRENDu je možné využít distanční způsob sjednávání pojištění, tj. “bez nutnosti se potkat“ a uzavřít pojistnou smlouvu formou prodeje na dálku nebo podepsáním zaručeným digitálním podpisem. Jako další obrovskou výhodu vnímám, že je možné individualizovat podmínky dané pojistné smlouvy, při zachování standardního rámce. Segment SME je velmi živý a je třeba prakticky ze dne na den reagovat na změny, které tržní prostředí přináší. Nový TREND nám to elegantně umožní. Samozřejmě přichází i s řadou produktových vylepšení.

Určitě, snažili jsme se připravit něco nového pro širokou škálu podnikání, služby, obchody nebo i dopravce. Například připojištění zkázy zásob nejčastěji využijí obchody s potravinami. Škody jim budeme hradit v případě poruchy chladícího zařízení nebo výpadku elektrické energie. Autobazary nebo autosalony si pak mohou připojistit motorová vozidla s přidělenou registrační značkou, a to jako movité předměty-zásoby. Budou tak mít jistotu, že v případě jejich poškození v showroomu nebo na prodejní ploše získají od pojišťovny odpovídající náhradu. A například pojištění odcizení a vandalismu si mohou podnikatelé rozšířit také o zahradní nábytek, což je vhodné pro restaurace a jejich venkovní zahrádky, nebo lešení, to jistě ocení stavební firmy, případně odcizení mobilního elektronického zařízení z motorového vozidla nebo i škody po sprejerech. A to, předpokládám, ocení všichni.

Asistenční služby si mohou připojistit ve dvou variantách. V té základní získají dva asistenční zásahy ročně, kde jim zajistíme příjezd, práci technika spojenou s odstraněním nouzové situace, následně i základní úklid místa pojištění. A to do limitu 5000 Kč na jeden zásah. V rozšířené variantě pak navíc mohou využít ještě i právní a daňovou asistenci v podobě telefonické konzultace nebo IT konzultace, včetně opravy nebo úpravy SW počítače prováděné IT technikem cestou vzdáleného připojení.