Plachta na bazén zabrání nejen padání nečistot do vašeho bazénu

Podzim se neúprosně blíží a s ním jsou spojené také starosti s padáním listí a dalších nečistot do vašeho bazénu. Řešením je zakrytí bazénu v podobě bazénové plachty, jejíž správný výběr je nutné řádně promyslet. Chcete-li aby vám plachta sloužila po mnoho let, je vhodné vybírat plachtu od kvalitního výrobce a to ideálně vysocepevnostní.