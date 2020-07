Pilsner Urquell ocení lidi, kteří během krize pomáhali svému okolí. Zve je na Prodanou nevěstu

Do soutěže o lístky se mohou lidé zapojit na facebookové stránce Pilsner Urquell, a to od 13. července do 2. srpna. Stačí, když do komentářů pod příspěvkem o představení Prodané nevěsty uvedou, komu chtějí poděkovat a přidají krátký popis, jak konkrétně v době koronavirových opatření pomáhali. Z komentářů pak Pilsner Urquell vybere 300 lidí, kteří dostanou dvě vstupenky. Speciální porota, v níž zasedne například emeritní vrchní sládek plzeňského pivovaru Václav Berka nebo ředitel Národního divadla Jan Burian, pak vybere dalších deset jedinců, pro které chystá speciální překvapení.