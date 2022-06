Phishing: Proč je takovým rizikem a jak se před ním chránit?

I když vám slovo phishing nemusí znít povědomě, jistě se s ním každý z nás již alespoň jednou setkal. Termín pochází z anglického slova „fishing“, které znamená rybaření a označuje tak situaci, kdy si nás útočník chytne na háček a uloví. R(h)ybaření, jak se také někdy phishing do češtiny překládá je tak veškerá podvodná komunikace , jako jsou podvodné e-maily, zprávy na sociálních sítích nebo zprávy v chatovacích aplikacích. Výjimkou přitom již dnes není ani podvodný telefonát, který se označuje slovem vishing , či tradičnější forma podvodné zprávy přes SMS, smishing.

Hrozba, která zneužívá naše emoce

Podvodníci stejně jako my sledují trendy, které hýbou světem. Aktuálně tak nejsou výjimkou ani podvodné zprávy, které vyzývají k investicím do kryptoměn. Manipulativní komunikace, která vyústí do podvodného jednání, se proto v případě těchto podvodů označuje termínem sociální inženýrství.