Pavel Celý, houslař, který nic nezatajoval

To ale není případ zlínského houslaře Pavla Celého. Ten se rozhodl, že to, co se v životě za několik desítek let o výrobě nástrojů naučil, předá nejen svému synovi, ale i dalším zájemcům. Založil proto houslařský dům – dílnu, kde nástroje nejen vznikají, ale zároveň se zde vybraní žáci učí ručně a beze strojů tomuto nádhernému řemeslu. A protože je mistrův příběh krásnou ukázkou šíření poctivé práce, nemohl ho Kozel nechat bez povšimnutí.