Okna, která dělají radost již 25 let. Česká výroba je stále jistota.

Češi rekonstruují své bydlení více než kdy jindy – dle statistik investovala od března do května 2020 do rekonstrukce asi 51 % lidí. Tuto změnu vítá i firma PRAMOS, výrobce plastových oken z jižní Moravy, která má vlastní vývoj i precizní kontrolu kvality. Prostředí českého trhu a zkušenosti z průběhu předešlých let sdílejí lidé z firmy.