NPO ČR podnikům vyhradil 199 miliard korun. Čerpat z nich může i vaše firma

Pokud se firmy pustí do digitalizace a využívání digitálních technologií, udržitelné energetiky, elektromobility, ale i výzkumu, vývoje a dalších projektů, mohou na ně čerpat dotace . NPO ČR pro ně má vyhrazených celkem 199 miliard korun . Kompletní přehled jednotlivých pilířů najdete na stránkách Národního plánu obnovy.

Proto navazuje spolupráci se silnými hráči v oboru, IT integrátory, ale i dotačními agenturami, jako např. enovation, která zájemcům o dotace NPO pomáhá

s přípravou projektu i dotační žádostí. Podnikatele zorientují v podmínkách dotačních výzev, zanalyzují jejich současný záměr, a nakonec doporučí komplexní postup včetně přípravy žádosti. Díky tomu se i malé firmy mohou vrhnout do projektů, na které by dříve nedosáhly, a posunout své podnikání opět o krok vpřed.