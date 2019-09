Nová aplikace spojuje všechny pejskaře

Určitě jste si všimli, že komunita pejskařů drží hodně při sobě. Na procházce v parku se spolu dají do řeči dva úplně cizí lidé jen díky svým čtyřnohým přátelům. A pokud se někomu z nich ztratí pes, všichni pejskaři se snaží pomáhat. To na vlastní kůži zažil i David Navrátil, zakladatel aplikace Fiddo.

„Asi před třemi lety se nám zatoulaly dvě fenky Jack Russell teriéra a samozřejmě jsme začali okolí polepovat plakáty. Nebudete věřit, kolik tipů a informací jsme dostali. Fenky se nám naštěstí po zhruba týdnu vrátily samy domů, ale já si řekl, že by bylo skvělé, kdyby majitelé psů nebyli odkázáni jen na výlep letáků a náhodná propojení na sociálních sítích a měli platformu, kde se dovedou spojit během vteřiny a vzájemně si pomoci,“ vysvětluje David Navrátil.

Aplikace Fiddo pracuje s umělou inteligencí, která dovede určit, v jakém okruhu by se mohl pes pohybovat v době od nahlášení ztráty. A podle toho pak posílá uživatelům informace o pohřešovaných pejscích. Nejdříve těm, kteří se pohybují nejblíže, a pak se okruh zvětšuje podle toho, kam by měl pes šanci teoreticky doběhnout.

Funkcí je však mnohem více. Kolem jádra aplikace Fiddo se postupně vytváří celý ekosystém funkcí a služeb pro majitele psů i ty, kteří se psí tematikou zabývají. Nyní se podle Davida Navrátila nachází aplikace ve své první fázi. Během několika let bude užitečných funkcí přibývat. „Zjednodušeně řečeno − budeme mít Facebook pro psy, seznamku pro psy, sportovní aplikaci pro psy nebo jejich zdravotní karty,“ říká Navrátil.

A co to znamená v reálu? Pokud bude mít pejsek v aplikaci svou zdravotní kartu, která bude obsahovat záznamy o jeho minulých diagnózách, údaje o pohybu při venčení a podobně, bude moci veterinář s vyšší mírou přesnosti diagnostikovat, co psovi je, pokud má nějaké problémy.