Nevěřte mýtům. I starší auto se vyplatí opravit v autorizovaném servisu

Hlavním důvodem, proč majitelé starších vozů přestávají jezdit do autorizovaných servisů, je mýtus, že by oprava byla výrazně dražší, než v nespecializovaném autoservisu. To možná platilo před 20 lety, když byla auta ještě konstrukčně poměrně jednoduchá, ale dnes je situace zcela jiná. Oprava i staršího ojetého vozu vyžaduje přesné servisní postupy, jinak řidič riskuje řadu problémů a také ztrátu hodnoty svého auta. Kromě toho spousta značek a jejich autorizovaných servisů vychází majitelům starších vozů výrazně vstříc zvýhodněnými cenami na originální díly, případně i práci. Například u Peugeotu se sleva v rámci programu Každý věk má své výhody, zvyšuje, čím je vůz starší. Kromě toho třeba právě Peugeot nabízí vybrané díly i odborně repasované s plnou funkčností i zárukou, které jsou cenově ještě výhodnější, například filtry pevných částic FAP.