Neplatíte za energie zbytečně více, než musíte?

V dnešní nelehké době hledáme způsoby, jak ušetřit, aniž by to zasáhlo náš rodinný život. U běžných věcí rychle poznáme, co je nepřiměřeně drahé, abychom neplatili zbytečně moc. Když nám číšník přinese pivo pod míru, vrátíme ho. Jak zjistit, zda neplatíme zbytečně moc za energie, jsme se zeptali největšího českého těžaře zemního plynu - MND.