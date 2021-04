Nemůžete sehnat elektrikáře? Pomoci může dodavatel elektřiny

Ve zmiňovaném průzkumu více než třetina lidí uvedla, že měla problém elektrikáře sehnat nebo ho dokonce nesehnala vůbec. To se pravděpodobně promítá i do způsobu, jakým elektrikáře vyhledáváme. „Přes 40 procent lidí dá na doporučení svých známých. Potíž nastává, pokud ve svém okolí nikoho s dobrým tipem nemáte. S tím souvisí, že 22 procent lidí si provede potřebné práce raději svépomocí. Například na internet se spoléhá jen 11 procent dotázaných,“ shrnuje výsledky Libor Holub, obchodní ředitel Bohemia Energy .

„Většina lidí by preferovala, pokud by jim dodavatel elektřiny našel spolehlivého elektrikáře a hlídal za ně cenu jeho práce. U dvou z pěti lidí by to dokonce ovlivnilo i výběr dodavatele elektřiny. Rozhodli jsme se proto vyjít těmto přáním vstříc a uvádíme novou službu Servis elektřina,“ říká Libor Holub.