Nebankovní půjčka: kdy se vyplatí a kdy ne?

Potřebujete peníze do druhého dne , nebo dokonce za pár minut? Nebankovní společnosti obvykle vyplácí peníze ihned po podpisu smlouvy. Většinou je možné si je nechat vyplatit buď v hotovosti, nebo na účet.

Některé nebankovní společnosti nabízejí možnost vrátit půjčku např. do 14 dnů zdarma. Toto řešení je vhodné tehdy, pokud s jistotou víte, že vám odněkud přijdou peníze a vy je budete moci vrátit.

Některé nebankovní společnosti obvykle dávají možnost dodání půjčky v hotovosti. Finanční obnos pak doručí kurýr na smluvené místo, např. k vám domů, do práce či do restaurace. Kurýr vám peníze v hotovosti vydá oproti podpisu smlouvy. Tato varianta je vhodná pro ty, kteří nemají zavedený bankovní účet či se dostanou do situace, kdy k účtu právě nemají přístup.