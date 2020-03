Navštivte Postupim a okolí: tipy pro jedinečné zážitky

Široká řeka, lužní divočina, ticho. V národním parku Dolní Poodří je velmi důležitá ohleduplná turistika. Národní park oslaví v roce 2020 25 let od svého vzniku. Podél polské hranice, severovýchodně od Braniborska, si můžete užít dálkovou cyklostezku Odra-Lužická Nisa, která letos taktéž slaví pětadvacetileté výročí. Tato dálková cyklotrasa vede z České republiky přes Sasko do Braniborska, a poté do Pomořanska k Baltskému moři. A zastávky v Braniborsku, které je dobré navštívit: Forst v Lužici (Růžová zahrada), Chotěbuz a Sprévský les, klášter Neuzelle a město Eisenhüttenstadt. Není nutné absolvovat celou trasu cyklostezky Odra-Lužická Nisa. Dopřejte si však požitek z krásné přírody v národním parku Dolní Poodří: Přijeďte do Schwedt Oder (například vlakem z Berlína) a odtud se vydejte na kole. Pokud chcete poznat tuto krajinu z pohledu od vody, i to je možné - nastupte do kánoe. Doporučujeme kanoistické výlety s průvodcem. V regionu kolem Schwedtu a v národním parku můžete pozorovat flóru a faunu velice zblízka: Kolem 200 000 vodních ptáků migruje na podzim a na jaře kolem oderské nížiny. Každoročně v říjnu navštíví na několik týdnů severní údolí Dolní Odry až 15 000 jeřábů. A to není vše. Bylo zde pozorováno asi 284 různých druhů ptáků. Je to tak zároveň ráj pro pozorovatele ptáků. Více informací ZDE.