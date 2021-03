Nakupte hned a platbu si odložte u Equa bank

Jak PlatímPak funguje? Velmi jednoduše. Zákazník e-shopu si vybere zboží, vloží ho do virtuálního košíku a u „pokladny“ si zvolí jako platební metodu PlatímPak. Zadá nezbytné minimum údajů a Equa bank žádost během desítek vteřin vyhodnotí. Banka pošle zákazníkovi e-mailem potvrzení o tom, že je zboží zaplaceno a platební instrukce k následné úhradě odložené platby.

Zákazník pak dostane zboží, které si může v klidu prohlédnout, vyzkoušet a zkontrolovat. A buď si ho nechá a zaplatí za něj Equa bank do 30 dnů , nebo ho obchodníkovi jednoduše vrátí a bance nic neplatí. PlatímPak je zdarma , zákazník zaplatí pouze za zboží. A samozřejmě – PlatímPak mohou využít všichni zákazníci e-shopů, služba není určena jen pro klienty Equa bank.

Díky PlatímPak je možné pořídit si on-line zboží či služby až do výše 25 000 Kč za jeden nákup – a to i opakovaně. Pokud zákazník nezaplatí bance objednávku do 30 dnů, může požádat o převedení na pravidelné měsíční splátky.