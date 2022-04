Moderní kotle na dřevní biomasu vás zbaví závislosti na dodavatelích energií

V oblasti vytápění urazili výrobci kotlů na dřevní biomasu velmi dlouhou cestu. Jedním z těch, kdo sází na výzkum a vývoj, je i ryze česká rodinná firma BLAZE HARMONY . Tato společnost přináší do tradičního světa vytápění dřevem skutečně inovativní a jedinečné patentované prvky pro úsporu paliva, vysoký komfort a dlouhou životnost. Očekávání zákazníků jsou vysoká, ale právě na to se zaměřuje zkušený tým vývojářů s dlouholetou praxí.

Pokud by však měl uživatel obavy z moderní řídící jednotky, která se postará o chod celého topného systému, může si vybrat novinku v sortimentu, kotel BLAZE NATURAL. Tento kotel na dřevo lze provozovat zcela bez elektrické energie, ale nabízí všechny výhody kotle s řídící jednotkou, včetně regulovatelnosti výkonu nebo možnosti samotížného zapojení. Bez dalších podmínek má zákazník záruku 7 let na kotlové těleso. Kotle z řady NATURAL PLUS lze instalovat do topného systému i bez akumulační nádrže.