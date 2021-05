Místo metra měla v Praze jezdit podzemní tramvaj

Brzy bylo jasné, že příprava metra potřebuje centrální odborné vedení. Proto 1. května 1971 vznikl Projektový ústav Metroprojekt. „Na začátku 70. let bylo na přípravě metra enormní množství práce. Stavěl se první úsek linky C, na kterém za pochodu vznikala ucelená koncepce zcela nového dopravního systému, od provozního uspořádání až po architektonické řešení stanic“ říká David Krása. Ke zprovoznění prvního úseku metra došlo v roce 1974. Šlo o část trasy linky C mezi stanicemi Sokolovská (Florenc) a Kačerov. O čtyři roky později byla zprovozněna linka A v úseku Dejvická – Náměstí Míru. V 80. letech pak byla dokončena řada dalších úseků včetně části metra B Smíchovské nádraží - Florenc.

Po revoluci došlo nejprve k prodloužení linky B na Černý most a Zličín, následovala linka C směrem do Letňan a v roce 2015 byla zprovozněna část linky A do Motola. Pražské metro tak dnes má 61 stanic a 65 kilometrů tratí. Brzy ale bude vše jinak. Ještě letos by se měla začít stavět linka D, která bude zprovozněna v roce 2028. Půjde o první linku, na které budou jezdit vlaky bez řidiče. Déčko bude zajímavé i výtvarným řešením jednotlivých stanic. V každé z nich zanechá otisk jiný významný umělec. Garantem tohoto procesu je pražská Národní Galerie a architekt David Vávra.