Mincovna vyrazila desetikilovou minci ze zlata

Jako první razili deset kusů o hmotnosti pět kilogramů a obratem ražby byly všechny prodány. „První extra těžkou zlatou minci jsme razili loni v červnu a držíme za ní první zápis do České knihy rekordů. Dnes jsme největší hmotnost sériově vyráběné mince poopravili na deset kilogramů. Jenže u nás to není pokus o rekord. My ji musíme vyrazit na první dobrou,“ uvedla mluvčí mincovny Lenka Klimentová. Dá se podle ní říci, že jde o unikát ražený touto technologií široko-daleko nevídaný. V emisi bylo připraveno pět kusů a v den ražby již měly své zájemce z České republiky všechny.