Milionová bouře Sportky pomůže tátovi od velké rodiny s novým bydlením

Pravidelně trefuje drobnější výhry, tu skutečně velkou v podobě částky 1 000 000 Kč mu až nyní přihrála Milionová bouře Sportky. Je to jen pár dní, co si jeden z výherců Milionové bouře Sportky přijel do Sazky pro výhru. Sympatický čtyřicátník sází zhruba čtvrt století. A hezkých pár let nevynechá žádné losování.