Mějte své energie pod dohledem: Díky chytrým technologiím

Stalo se vám někdy, že váš dodavatel snížil, či zvýšil cenu energií a vám o tom nedal vědět? S aplikací innosvět se vám to nestane. Všechny změny ceny se do aplikace automaticky promítají a vy tak máte vždy aktuální informace. Pokud tedy váš dodavatel elektřiny a plynu sníží cenu, jako to nyní udělala skupina innogy, automaticky se to objeví v cenových odhadech přímo v aplikaci.