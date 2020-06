Manželé vyhráli půl miliardy a nakonec skončili ve vězení

Dva ze tří výherců končí do tří let na dlažbě Jak sami manželé Tothovi říkají „v ten den, kdy jsme vyhráli, začalo naše prokletí. Od prvního dne jsme začali utrácet za mnoho zbytečných věcí a samozřejmě si k nám všichni přišli půjčit peníze. Většinu z nich už jsme nikdy neviděli“. Manželé nakonec přišli naprosto o všechno a oba skončili ve vězení pro daňový podvod.

Jejich příběh ale zdaleka není ojedinělý. Podle právničky Ann Margaret Carozzaové specializující se právě na tyto případy, skončí více než 70% výherců mnohamilionových částek do tří let zcela bez peněz. A jaká je tedy její rada, jak se v případě lukrativní výhry zachovat? „Co nejdříve si pořiďte finančního poradce. A ideálně o své výhře vůbec nikomu neříkejte“

Nový typ loterií nabízí řešení

Zahraniční provozovatelé loterií, kteří si jsou tohoto problému s rychle nabytými prostředky vědomi, přišli před časem s produktem, jenž také může být odpovědí na tyto problémy. Jedná se o typ loterie „Set for Life“, tedy ve volném překladu „zajištěn do konce života“, kdy nedochází k výplatě celé částky najednou, nýbrž výherce obdrží pouze první část peněz, za níž si může koupit například dům či automobil a zbytek výhry mu je vyplácen postupně v měsíčních splátkách zajištěných státním dozorem po dobu několika desítek let. Dle odborníků se jedná o vůbec nejbezpečnější typ loterie pro samotné výherce. Lidově řečeno jsou chráněni sami před sebou.