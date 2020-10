Malá dívka vyhrála boj nad zákeřnou chorobou. Rodině pomohl v nesnázi nadační fond

Přenesme se do roku 2016, kdy se pro rodinu Vlkovu změnil život. Desetiletá Zuzanka vážně onemocněla a odstartoval tak pro ni i celou rodinu maraton stresu a starostí. „Když jsme se na začátku září 2016 dozvěděli, že naše dcera Zuzka má Ewingův sarkom – zhoubný nádor kosti, byl to pro nás obrovský šok. Místo toho, aby usedla do školní lavice v páté třídě, musela podstoupit náročnou léčbu na dětské onkologii v Motole,“ vzpomíná na začátek léčby své dcery maminka Veronika. Lékaři museli Zuzce do nohy napadené zhoubným nádorem voperovat kostní štěp. V roce 2018, po více než roční úspěšné léčbě, začala Zuzanka opět chodit bez berlí. Vypadalo to, že si Zuzka i její rodina může oddechnout. Bohužel se dostavily komplikace a Zuzka se musela vrátit na začátku prázdnin v roce 2019 do nemocnice v Motole.