Lužická jezerní krajina: Ideální cyklistická dovolená v největší evropské umělé vodní krajině

Díky rovným asfaltovým jezerním stezkám je Lužická jezerní krajina oblíbeným cílem cyklistů. Trasy podél břehů nabízejí nejen potěšení z jízdy na stezkách bez auta, ale také nádherné výhledy na obrovské, třpytivé vodní plochy. Doplňují rozsáhlou síť cyklostezek, které vedou malebnými vesnicemi a druhově bohatými přírodními rezervacemi v okolí. Cyklistické výlety plné zážitků vedou kolem jezer Geierswalder See (16 km) a Senftenberger See (18 km). Nejdelší okružní trasy jsou kolem jezer Partwitzer See (21 kilometrů) a Bärwalder See (21 kilometrů).