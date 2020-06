Libora přivedla do kladenské továrny LEGO vzpomínka na dětství. S kostičkami zde pracuje už 20 let

Zpočátku to nebyla žádná továrna, byli jsme taková rodina složená z modelářů a pár lidí ve vedení. S tím, co představuje výrobní závod dnes se to nedá srovnat. I když za ta léta přibylo nejen nás, ale i budov a strojů, pořád si držíme atmosféru a rodinné prostředí.