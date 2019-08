Král sedaček

Vybudovali jste svou značku Phase, na kterou můžete být pyšní, máte 21 prodejen na Slovensku i v Čechách a pověst nejkvalitnějších sedaček. Jak jste se k tomu dostali?

Můj otec vyráběl sedačky pro německého odběratele, a já jsem si řekl - proč neotevřít obchod s těmito sedačkami? Otec byl výrobce a já jsem chtěl obchod, pod mou hlavičkou a mým vedením.

Kolik je v Čechách a na Slovensku výrobců sedaček?

Strašně mnoho. To je něco neuvěřitelného. Kam se podívám, tam je sedačka.

Sedačka Matera s potahem Catalina v nádherné šalvějové barvě je ozdobou každého obývacího pokoje. Foto: Martin Fridner

Takže konkurence je obrovská. V čem je Phase jiné?

V mnoha věcech. Počínaje servisem pro zákazníky, v rámci kterého máme službu vrácení peněz. Nenabízí ji absolutně nikdo, ani mnohé světové firmy a na to jsem hrdý. Necháte si vyrobit sedačku na míru a lze ji do tří dnů vrátit. Neboť se může leccos stát, změní se okolnosti ... a já to chápu. Samozřejmě lišíme se i v technologiích, které si vyrábíme a vymýšlíme sami. Trvá i rok a půl, než se udělá nový model. A pak máme potahové materiály, které nikde jinde nenajdete.

Určitě?

Určitě. Znám všechny materiály, ze kterých šije konkurence. Když máte levnou sedačku, jsou to látky, které stojí dvě eura za běžný metr. Na sedačku potřebujete 15 až 20 metrů. My kupujeme látku za 15 až 17 eur za metr. Velký rozdíl je i v kostře, v molitanu, ve dřevě, proto jsou naše sedačky dost těžké. To se týká i roztahovacích modelů, které sice nemám rád, jsou pro mě z nouze ctnost, protože trpí design, ale když je už děláme, používáme podstatně dražší mechanismus, aby byly silné a stabilní.

Pokud vám záleží na pohodlí, určitě si budete u své budoucí sedačky všímat krásy mistrovských detailů. Foto: Martin Fridner

Když vzpomínáte technologie, co tím myslíte?

Například aktuálne připravujeme sedačku s vyhříváním.

Jako v autě ?!

Ano, ty technologie, které se používají v autech se postupně dostávají do sedaček. Právě ji dolaďujeme, myslím, že bude skvělá pro starší lidi, jsou tam i různé podpůrné elementy, aby se jim lépe vstávalo.

Které jsou nejprodávanější barvy? Tipuji šedá.

Jasně, odstíny šedé, béžové, dokonce i bílá, zkrátka neutrální barvy. Ale zajímavé je, že jakmile uděláme kampaň v nějaké jiné, než neutrální barvě, najednou ji všichni chtějí.

Detaily sedaček Phase splní i ty nejnáročnejší představy. Foto: Martin Fridner





Vzory nefungují? Kostky, pásky, květiny ...

Dnes už ne, před lety možná. Těžko se to lidem kombinuje. Máme v sobě zakořeněný nějaký "gaučový" přežitek?

Lidé u nás hledají vysoké sedačky, a to je přesně pozůstatek z minulosti. Myslím tím vysoké opěradlo, čili zákazníci přijdou do prodejny, sednou si a automaticky si zakloní hlavu a stěžují si, že si ji nemají kde opřít. Přitom když si popovídáme, zjistíme, že to vůbec nepotřebují.

Jakou máte doma vy sedačku?

Přesně tu žlutou! Rozzářila mi obývák. Ve tvaru U, s největším možným prostorem na ležení, její nejdelší strana má 4,5 metru. Ale neobsahuje žádné přídavné věci ani mechanismy, je to pro mě čistě místo odpočinku.

Držáky na sklenice v područce v detailu nádherně spojují ušlechtilost kovu a měkkost textilie. Foto: Martin Fridner





Jaká je trendy barva tohoto roku?