Kraje slaví dvacet let, v Moravskoslezském kraji obnovou aleje v Radkově

„Radkovská alej bývala svého času skvostnou branou mezi radkovským kostelem a zámkem v Dubové. Vysloužila si dokonce statut významného krajinného prvku, skoro dvě stě let lemuje silnici o dodává jí zvláštní kouzlo. Původní stromy ovšem dožívají, jsou značně postižené nutnými ořezy, navíc rostou velmi blízko u cesty, což nevyhovuje dnešním parametrům. Jsem moc rád, že se nám před necelými třemi roky podařilo shodnout s obcí Radkov, spolkem Arnikou a silničáři na nejvhodnějším řešení,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a připomněl, že v roce 2018 kraj při příležitosti sta let od vzniku republiky vysadil prvních 18 stromků, vloni bylo k výročí 30 let od sametové revoluce vysazeno 30 sazenic, letos přibylo dalších 20.

„Stejně jako v předchozích letech sadíme lípy velkolisté, které se mohou dožít i několika stovek let. Obnovu aleje, navíc v Den české státnosti, vnímám jako výraz úcty k tradicím a hodnotám našeho kraje i národa. Ke kompletní obnově aleje nám ještě chybí vysadit posledních zhruba třicet stromů. Moravskoslezský kraj udělá maximum pro to, aby byla alej co nejdříve dokončená,“ řekl hejtman kraje Ivo Vondrák a dodal, že letošní výsadba lip bude opět zahrnuta do kampaně Česko sází budoucnost. Na výzvu Ministerstva životního prostředí ČR, Nadace partnerství a dalších organizací by mělo být do pěti let v Čechách a na Moravě vysázeno 10 milionů stromů.