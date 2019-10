Konečně! Chybějících 414 metrů prodloužené Rudné v Ostravě se začalo stavět

„Je to výsledek kompromisu na všech stranách. Věřím, že firma Strabag teď udělá maximum pro to, aby chybějících 414 metrů této komunikace, na kterou všichni netrpělivě čekáme už roky, dokončila ještě letos. I když na to má podle smlouvy rok a půl. Takže shrnuto podtrženo: Stavba je z moci úřední přezkoumána ze všech stran, má stavební povolení, zhotovitel má platnou smlouvu a stavební kapacity, investor peníze a snad každý v našem kraji má zájem na jejím rychlém dokončení. Příští rok jezdíme,“ prohlásil hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.