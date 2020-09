Končíte s uhlím? Nemáte plyn? Vytápění dřevěnými peletami je levné a bez práce

Levnější než plyn a elektřina, zdravější než uhlí a pohodlnější než dřevo – to je vytápění dřevěnými peletami. Jde o malé válečky lisované z dřevěné piliny, které na rozdíl od polínek nemusíte do kotle přikládat. Automatický kotel si je dopraví ze zásobníku sám podle potřeby. Výkon kotle se řídí přes termostat.

Rodinný dům můžete vytápět automatickým kotlem na pelety, ale stejně dobrá volba jsou interiérová kamna s výměníkem. Záleží na vás, jestli se rádi díváte do plamenů, nebo chcete mít zdroj tepla schovaný v kotelně. Vždy si ovšem zjistěte, jaký potřebujete výkon podle velikosti a tepelných ztrát budovy. Celým procesem vás provede článek Jak vybrat kotel .

Topení peletami přitom není o mnoho dražší než vytápění hnědým uhlím. Letos stoupaly ceny elektřiny, plynu i uhlí, zatímco ceny dřevěných pelet se snižovaly ( spočítejte si náklady na vytápění ). Vůbec nejlevnější je palivové dřevo (i kvůli kůrovci), jenže to se musí naštípat, usušit a přikládat do kotle. Díky peletám topíte dřevem, ale bez práce, v automatických kotlích .

Náklady na vytápění se dají ovlivnit správným výběrem kotle a také obezřetnou volbou dodavatele pelet. Kotle nebo kamna by měly mít co nejvyšší účinnost. A u pelet je to zaručeno - automatické peletové kotle spalují velice efektivně, účinnost přesahuje 90 procent. U paliva zase záleží na výhřevnosti – kolik pelet musíte spálit, abyste získali určitý objem tepla. Čím vyšší výhřevnost, tím méně potřebujete paliva.