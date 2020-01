Klínovec hlásí dostatek sněhu k lyžování. Ohrožena není ani zimní olympiáda

Díky dlouhodobému zaměření na nejmodernější zasněžovací systémy Klínovec pravidelně otevírá své brány jako jeden z prvních tuzemských skiareálů. Jako prioritu ho bere již několik let a každý rok investuje do dalších technologických vylepšení. Letošní téměř 40miliónové investice směrovaly například na posílení čerpacích stanic, nákup nových vrtulových děl a navýšení kapacity retenčních nádrží. Právě retenční nádrže středisku zajišťují soběstačnost při výrobě sněhu a to ze 70 % procent, bez ohledu na momentální přítoky povrchových vod.