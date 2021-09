Jak uspořit finanční základ pro získání hypotéky? Prvním krokem je stavební spoření

Jak vidíte vývoj do následujících měsíců?

Vývoj je nyní složité předpovídat. Pořízení vlastního bydlení Čechům čím dál více komplikují dlouhodobě rostoucí ceny nemovitostí a nyní už i rostoucí ceny úrokových sazeb. Nedivil bych se tedy, pokud by postupně došlo k mírnému ochlazení trhu.

Na druhou stranu ale platí, že v Česku má vlastnické bydlení dlouhodobou tradici. Dokazuje nám to mimo jiné i vývoj během pandemie, kdy jsme navzdory ekonomické nejistotě sledovali ohromný zájem o koupi nemovitostí.

Vlastnické bydlení je v Česku zkrátka důležitá hodnota a cíl, ke kterému se mnohé rodiny upínají. Zmíněný průzkum navíc ukázal, že jsou v něm rodiny spokojenější. Zároveň samozřejmě nesmíme zapomínat na investory, kteří nemovitostem věří a tvoří významnou část kupců. Věřím tedy, že aktuální trend bude minimálně do konce roku pokračovat.

Což ale přispívá k dalšímu zdražování a ještě více komplikuje dostupnost bydlení. Co byste poradil rodinám, které si chtějí pořídit byt, ale v současnosti se jim vidina stále více vzdaluje?

Právě kvůli rostoucím cenám nemovitostí by zájemci o koupi neměli podceňovat úspory. S koupí jim může pomoct hypotéka, anebo samozřejmě zmiňované úvěry ze stavebního spoření. I zde je ale nutná spoluúčast klienta, hypotéky na 100 % nemovitosti už dnes banky uzavírat nemohou.

Myslím ale, že si Češi tuto skutečnost uvědomují, a vidíme to i na zájmu o stavební spoření, které na cestě k vlastnímu bydlení slouží jako významný pomocník. I proto jsme se rozhodli vyjít jim co nejvíce vstříc a nabídnout jim nové Stavebko bez limitů.

Nové stavební spoření klientům nabízí dva klíčové benefity – stavební spoření si sjednáte bez vstupního poplatku, a zároveň bez omezení cílové částky, a to až do výše 5 000 000 korun. Při sjednávání tak neplatí žádné poplatky z cílové částky, jako tomu bylo doposud. Cílovou částku si pak nastavíte podle svých představ a možností. Stavebko bez limitů tak využijí jak mladí lidé, kteří spořit začínají, nebo rodiny, které chtějí uspořit na budoucí renovaci. Díky neomezené cílové částce se ale velmi dobře hodí jako spoření pro děti.

Zmiňujete renovace bydlení. Zvýšil se jejich počet v koronavirové době a kolik peněz do nich vaši klienti průměrně vloží?

Češi jsou navíc ochotni do svého domova investovat a neustále ho vylepšují. To samozřejmě platilo i v době pandemie. I když téměř desetině Čechů koronavirová krize plánované renovace znemožnila, rovná půlka domácností v posledních dvanácti měsících podle našeho průzkumu do svého bydlení nějakým způsobem investovala.